Il Marsiglia attende il Liverpool e intanto accoglie Timber e Nwaneri: sono arrivati in città

Mercoledì intenso ed elettrico per l’Olympique Marsiglia, che nel giro di poche ore ha accolto due nuovi volti pronti a rinforzare il progetto sportivo del club. Mentre in serata il Vélodrome si prepara a spingere l’OM nella sfida di Champions League contro il Liverpool, la città respira aria di rinnovato entusiasmo.

Il primo a sbarcare è stato Quinten Timber, arrivato per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto. Accolto da diversi tifosi, il centrocampista olandese non ha nascosto l’emozione: "Allez l’OM! È incredibile essere qui. L’OM è un grande club, con un grande allenatore e una squadra forte. Voglio vincere qui". Parole semplici ma dirette, che hanno subito acceso l’entusiasmo della tifoseria, affamata di successi e trofei.

Poche ore più tardi è toccato a Ethan Nwaneri, giovane talento classe 2007 arrivato in prestito dall’Arsenal, seppur senza opzione di riscatto. Anche lui ha mostrato grande rispetto per il nuovo ambiente: "L’Olympique Marsiglia è uno dei migliori club al mondo, con tifosi incredibili. William Saliba me ne ha parlato benissimo". Per il diciottenne inglese, Marsiglia rappresenta un passaggio chiave per continuare il proprio percorso di crescita, in un contesto esigente ma ideale per maturare.