Il PSG si rialza, Luis Enrique: "Abbiamo vinto perché ci siamo difesi bene"

Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique torna a vincere in campionato: 3-0 sul campo del Brest, con inedita doppietta dell'ex Inter, Achraf Hakimi, decisivo per i suoi.

Il tecnico del PSG, Luis Enrique su Bein Sports: "Sapevamo quanto sarebbe stata difficile questa partita prima del calcio d'inizio. Abbiamo difeso in modo diverso e sono contento della nostra mentalità. È difficile difendersi contro Ajorque, ma eravamo ben posizionati sulle seconde palle. Abbiamo vinto la partita perché abbiamo difeso molto bene. Hakimi? Gioca ogni partita, fa bene in ogni partita. Oggi ha difeso più come terzino, ha difeso molto bene."

Con questa vittoria la formazione parigina si riprende il primo posto, in attesa del risultato di questa sera tra Marsiglia e Tolosa. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.

9ª GIORNATA

Paris FC - Nantes 1-2

2' El-Arabi (N), 15' Chergui (P), 38' Abline (N)

Brest - Paris Saint-Germain 0-2

29',39' Hakimi (P), 90'+6 Doue (P)

Monaco - Tolosa (25 ottobre, 19)

Lens - Marsiglia (25 ottobre, 21.05)

Lille - Metz (26 ottobre, 15)

Angers - Lorient (26 ottobre, 17.15)

Auxerre - Le Havre (26 ottobre, 17.15)

Rennes - Nizza (26 ottobre, 17.15)

Lione - Strasburgo (26 ottobre, 20.45)

LA CLASSIFICA

1. Paris Saint-Germain 20*

2. Olympique Marsiglia 18

3. Strasburgo 16

4. Lens 16

5. Lione 15

6. Lilla 14

7. Monaco 14

8. Tolosa 13

9. Rennes 11

10. Nizza 11

11. Paris FC 10*

12. Brest 9*

13. Nantes 9*

14. Lorient 8

15. Auxerre 7

16. Le Havre 6

17. Angers 6

18. Metz 2

* una partita in più