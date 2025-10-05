West Ham, Nuno Espirito Santo: "Dobbiamo migliorare in tante cose, la voglia c'è"

Non è iniziata propriamente nel modo giusto l'avventura al West Ham di Nuno Espirito Santo, chiamato al posto dell'esonerato Graham Potter. Dopo il pareggio contro l'Everton all'esordio in panchina, ieri ha perso per 2-0 il derby contro l'Arsenal. Di seguito le sue dichiarazioni nel post partita, ai canali ufficiali degli Hammers: "Ci sono stati momenti di frustrazione, ma credo che i ragazzi abbiano risposto bene. Abbiamo giocato bene in molti aspetti della nostra partita, ma non altrettanto bene in altri. Stiamo andando avanti.

Ci sono così tante cose che dobbiamo fare. Abbiamo difeso leggermente meglio i calci piazzati. Credo che non ci siamo creati troppi problemi da questo punto di vista. D'altro canto, penso che abbiamo avuto due buone situazioni e i piccoli dettagli al loro interno sono importanti, ma nel complesso, durante la partita, l'organizzazione è stata lì per premere negli spazi vuoti".

L'ex Nottingham Forest, comunque, guarda al futuro con positività nonostante i primi risultati non siano certo indimenticabili: "Ora tocca a noi correggere gli errori commessi con la palla. Non abbiamo avuto molte occasioni per tirare il fiato, tranne in alcuni minuti del primo tempo. Dobbiamo migliorare in tante cose, ma la volontà c'è, la volontà e la voglia di farlo ci sono, quindi facciamolo".