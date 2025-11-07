Spagna, De La Fuente ha già le idee chiare. Mosquera sogna il Mondiale, la Colombia pressa

La Spagna si prepara a chiudere il suo girone di qualificazione al Mondiale 2026 - che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada - nei prossimi due impegni contro Georgia e Turchia. La squadra di Luis de la Fuente, capolista del gruppo E con 12 punti, è ormai a un passo dal pass per la Coppa del Mondo.

Il commissario tecnico potrà contare sul ritorno di Lamine Yamal, assente per infortunio nell’ultima convocazione, anche se il Barcellona ha chiesto che venga gestito con prudenza. Restano invece in dubbio Nico Williams, fermato da problemi fisici, e gli infortunati Carvajal, Pedri e Le Normand. In compenso, rientrano Fermín López, Dani Olmo, Huijsen e Laporte, mentre sono monitorati Cubarsí e Rodri, entrambi alle prese con lievi acciacchi.

L’elenco dei convocati, che sarà annunciato tra poche ore, non dovrebbe subire grandi variazioni rispetto a quello dell’Europeo vinto dalla Spagna la scorsa estate, anche se la FIFA potrebbe presto autorizzare l’allargamento delle liste da 26 a 30 giocatori in vista dell’aumento delle squadre partecipanti - da 32 a 48 - e delle partite (da 64 a 104).

Tra i giovani in rampa di lancio c’è Mosquera, capitano dell’Under 21 e difensore dell’Arsenal, sempre più vicino alla prima chiamata in nazionale maggiore. Al momento è il sesto centrale nelle gerarchie di De la Fuente, dietro a Huijsen, Cubarsí, Laporte, Vivian e Le Normand, ma l’infortunio di quest’ultimo lo avvicina al gruppo principale. Mosquera, nato in Spagna ma di origini colombiane, è corteggiato anche dalla Federazione colombiana, che spera di convincerlo per la prossima Coppa del Mundo. Il giocatore, però, ha ribadito la sua priorità: "Voglio giocare con la Spagna, ma se l’attesa si prolunga, valuterò altre possibilità".

La Spagna scenderà in campo sabato 15 novembre a Tbilisi contro la Georgia e poi martedì 18 a Siviglia contro la Turchia, con l’obiettivo di chiudere in bellezza la corsa al Mondiale.