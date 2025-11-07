Yamal al centro delle cronache. Mendes lo difende: "Ha solo 18 anni, diventerà il migliore"

In un’intervista concessa a Mundo Deportivo, Jorge Mendes, agente di Lamine Yamal, ha preso pubblicamente le difese del giovane talento del Barcellona, invitando l’ambiente mediatico e i tifosi alla calma: "Non capisco tutto questo clamore attorno a Lamine Yamal. A 18 anni siamo stati tutti giovani. Come ha detto il presidente Laporta, dobbiamo sostenerlo e aiutarlo, perché è un patrimonio prezioso per il club", ha dichiarato il procuratore portoghese. "Lamine è il giocatore di cui tutti parlano: è riconosciuto unanimemente come un grande talento, sia per il presente che per il futuro".

Mendes ha voluto sottolineare la maturità del ragazzo, lodandone l’atteggiamento e la dedizione quotidiana: "Sa perfettamente cosa deve fare, dentro e fuori dal campo. Lavora in silenzio, parla poco e impara ogni giorno. È un ragazzo molto intelligente e concentrato. Restare umile e lavorare duro è fondamentale per la sua crescita".

Riguardo al talento e al potenziale del gioiello blaugrana, Mendes è sicuro: "Il suo più grande punto di forza è lasciare che sia il suo gioco a parlare. Ogni partita regala un capolavoro, come abbiamo visto contro il Bruges. Solo i giocatori destinati ai massimi livelli riescono a farlo con questa naturalezza". Infine, il super agente ha voluto collocare Yamal nella scia dei più grandi, pur ribadendone l’unicità: "Lamine è unico e non va paragonato a nessuno. Ma è inevitabile guardare a modelli come Messi, Cristiano Ronaldo o Iniesta, esempi di professionalità e dedizione assoluta. Se continuerà su questa strada, potrà diventare il miglior giocatore delle prossime due decadi, non solo per quattro o cinque anni".