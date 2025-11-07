Liverpool, Isak torna ad allenarsi in vista del Manchester City. Slot: "Diamogli un po' di tempo"

Dopo la vittoria in Champions contro il Real Madrid arrivano altre buone notizie in casa Liverpool: Alexander Isak torna ad allenarsi oggi con il gruppo dopo tre settimane di stop per un infortunio muscolare rimediato nella trasferta contro l’Eintracht Francoforte. L’attaccante svedese, assente nelle ultime quattro gare dei Reds, punta a rientrare in tempo per la supersfida di Premier League contro il Manchester City.

In conferenza stampa, l’allenatore Arne Slot ha aggiornato sulla situazione dell'ex Newcastle e degli altri infortunati: "Isak oggi si allenerà nuovamente con la squadra per la prima volta dopo tre settimane di assenza. Tre settimane fa dissi che il suo pre-campionato era finito, ma devo correggermi: la riabilitazione non è la stessa cosa delle partite o degli allenamenti di gruppo. Il nostro staff ha fatto un lavoro eccellente, ma serve tempo per tornare ai livelli di prima. Quindi, ancora una volta, dategli un po’ di tempo".

Gli altri: "Mi aspetto che Alisson Becker sia di nuovo disponibile subito dopo la sosta per le nazionali. Per Jeremie Frimpong, invece, il recupero proseguirà anche oltre la partita contro il Nottingham Forest del 22 novembre. Non credo sarà pronto per allora, ma ci aspettiamo entrambi pienamente in forma dopo la pausa".