Spagna, De la Fuente richiama Lamine Yamal. Novità Fornals, Morata ancora out

La Spagna è pronta a mettere il sigillo sulla qualificazione diretta ai Mondiali 2026 (USA, Messico e Canada). Nei prossimi due impegni contro Georgia e Turchia, il commissario tecnico Luis de la Fuente ha convocato un gruppo con poche sorprese ma alcune novità significative.

La principale è il ritorno di Lamine Yamal, assente nell’ultima chiamata per infortunio. La Federazione (RFEF) è consapevole che il Barcellona chiede una gestione attenta dei suoi minuti, data la giovane età e i recenti problemi fisici del talento catalano. Assente invece Nico Williams, fermato da un infortunio che lo ha tenuto fuori anche nel match di Champions League dell’Athletic contro il Newcastle. Out per problemi fisici anche tre titolari: Carvajal, Pedri e Le Normand.

La grande novità è la convocazione di Pablo Fornals, mentre restano esclusi per scelta tecnica Jesús Rodríguez e De Frutos, così come Alvaro Morata. Tornano invece Fermín López, Dani Olmo e Huijsen, assenti nella precedente finestra internazionale, oltre al difensore Laporte, nuovamente arruolato. De la Fuente ha spiegato che la lista per il Mondiale sarà ormai molto simile a questa, salvo poche eccezioni, in attesa che la FIFA confermi l’allargamento delle rose da 26 a 30 giocatori, decisione sollecitata da molti commissari tecnici.

La Roja guida il Gruppo E con 12 punti, tre più della Turchia, e ha la qualificazione praticamente in tasca.

Convocati della Spagna:

Portieri: Raya, Remiro, Unai Simón.

Difensori: Marcos Llorente, Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Huijsen, Vivian, Grimaldo, Cucurella.

Centrocampisti: Mikel Merino, Aleix García, Fabián Ruiz, Zubimendi, Pablo Fornals, Baena, Barrios.

Attaccanti: Dani Olmo, Ferran Torres, Yeremy Pino, Lamine Yamal, Fermín, Oyarzabal, Borja Iglesias, Samu.