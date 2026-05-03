Il Paris degli italiani a valanga sul Brest (4-0): a segno anche l'azzurrino Koleosho
Prosegue la 32ª giornata di Ligue 1: nel pomeriggio si sono giocate tre partite. Al Meinau, lo Strasburgo cade 1-2 contro il Tolosa rallentando la propria corsa per un posto in Europa. Vittoria rotonda del Paris FC, con l'italiano Luca Koleosho - nel giro dell'Italia Under 21 - a segno per la terza volta in Ligue 1. Titolare anche l'ex Verona Coppola, subentra nella ripresa invece Ciro Immobile (dal 76'). L'Auxerre si assicura infine lo scontro salvezza contro l'Angers vincendo 3-1.
I risultati del pomeriggio
Auxerre - Angers 3-1
12' e 61' Mara (AU), 67' Sinayoko (AU), 77' rig. Koyalipou (AN)
Paris FC - Brest 4-0
13' e 67' Matondo, 20' Geubbels, 89' Koleosho
Strasburgo - Tolosa 1-2
27' Ameyaw (S), 43' Methalie (T), 84' Da Silva (T)
Il programma completo
Nantes - Marsiglia 3-0
PSG - Lorient 2-2
Metz - Monaco 1-2
Nizza - Lens 1-1
Lille - Le Havre 1-1
Auxerre - Angers 3-1
Paris FC - Brest 4-0
Strasburgo - Tolosa 1-2
Lione - Rennes
Classifica
PSG 70*
Lens 64*
Lilla 58*
Lione 57
Rennes 56
Monaco 54*
Marsiglia 53*
Strasburgo 46*
Lorient 42*
Paris FC 41*
Tolosa 41*
Brest 38*
Angers 34*
Le Havre 32*
Nizza 31*
Auxerre 28*
Nantes 23*
Metz 16*
*una gara in più