Immobile e Paris FC, che spavento: tentato incendio al centro sportivo. La ricostruzione

Notte di paura e tensione per il Paris FC alla vigilia del match interno contro il Lille, valevole per la 31ª giornata di Ligue 1. Secondo quanto riportato da Le Parisien, il centro d’allenamento del club a Orly è stato bersaglio di un tentativo di incendio doloso. Intorno all'una del mattino, due individui non identificati hanno versato benzina sulle cancellate d'ingresso della struttura. L'intervento tempestivo dei vigilanti, che si sono messi all'inseguimento degli autori del fattaccio, ha permesso di sventare il rogo prima che potesse divampare senza più domarlo.

L'allerta non si è però esaurita con il primo episodio: poco dopo, le forze dell'ordine sono dovute intervenire nuovamente per un secondo rogo, questa volta propagato con successo, ai danni di un mezzo da cantiere situato nell'area. La polizia sta valutando il possibile legame tra gli atti vandalici e i recenti lavori di ampliamento del centro nel parco della Val de Marne, iniziati ad aprile. Interventi che hanno ridotto l'area di caccia del Grand Godet, un dettaglio che potrebbe fornire una pista investigativa, sebbene al momento non vi siano conferme ufficiali sull'identità o sul movente dei responsabili.

L'episodio riaccende il clima di insicurezza attorno al Paris FC, che già nel settembre 2025 era stata costretta a sporgere denuncia per gravi danneggiamenti ad alcuni veicoli nel parcheggio della struttura. Allora il club parigino aveva richiesto massima collaborazione con le autorità per fare chiarezza, questa domenica la dirigenza ha scelto la linea del silenzio, evitando ulteriori dichiarazioni ufficiali.