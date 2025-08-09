Ufficiale Il PSG prende un altro numero uno: annunciato Chevalier dal Lille, firma fino al 2030

Adesso è ufficiale: il Paris Saint-Germain ha un nuovo numero uno, che dovrà giocarsi il posto con Gianluigi Donnarumma. La scelta è ricaduta su Lucas Chevalier, 23 anni, talento emergente del calcio francese, che ha brillato col Lille e da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore del PSG. Il portiere, cresciuto nel Lille e protagonista di tre stagioni da titolare in Ligue 1, ha firmato un contratto fino al 2030. L’operazione è stata chiusa sulla base di 40 milioni di euro più bonus fino a 15 milioni. Chevalier indosserà la maglia numero 30 e rappresenta, nelle intenzioni della dirigenza, il futuro tra i pali del club campione di Francia.

La sua carriera è già ricca di esperienze significative: un prestito formativo al Valenciennes in Ligue 2, presenze in competizioni europee e, dal 2024, l’ingresso stabile nel giro della nazionale francese. Dopo le Olimpiadi, Didier Deschamps lo ha convocato per le qualificazioni, facendolo salire fino al ruolo di vice di Mike Maignan.

A Parigi, però, lo attende una sfida di ben altra portata: convivere inizialmente con Donnarumma, reggere la pressione e dimostrare di poter essere il numero uno. Se riuscirà nell’impresa, Chevalier non solo si affermerà come titolare del PSG, ma potrebbe anche conquistare la maglia da titolare dei Bleus.