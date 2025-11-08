Il Real Madrid ritrova David Alaba: con il Rayo quattro grandi assenti per Xabi Alonso

Dopo due turni di stop, il Real Madrid ritrova David Alaba. Il difensore austriaco rappresenta la principale novità nella lista dei convocati diramata da Xabi Alonso per la gara di domenica con il Rayo Vallecano.

L’ex Bayern Monaco torna tra a disposizione dopo aver superato un problema muscolare al polpaccio. Mancheranno in compenso Tchouaméni, Mastantuono, Rüdiger e Carvajal, tutti fuori per infortunio in una partita che, oltre a essere una stracittadina, è diventata un vero problema per le merengues, che non vincono a Vallecas dal 2022.

Lo ha ricordato anche lo stesso Xabi Alonso in conferenza stampa: “È una trasferta impegnativa, vista la buona forma del Rayo e perché le nostre ultime trasferte lì sono state difficili. L'anno scorso abbiamo pareggiato e sono successe tante cose. Siamo preparati per una partita intensa e ad alto ritmo, che ci chiederà molto. Ogni partita è la più importante e andiamo lì con questa mentalità”.