Griezmann entra e segna, Simeone: "Tutti sono la squadra, non solo chi gioca dall'inizio"

Vince l'Atletico Madrid che, con il 3-1 ai danni del Levante, aggancia a quota 25 punti il Barcellona (impegnato oggi a Vigo contro il Celta). Questa l'analisi fatta a fine partita dal tecnico del Colchoneros Diego Simeone, come riportato da Marca: "Sono contento del lavoro svolto dai ragazzi, hanno giocato un'altra buona partita oggi. Abbiamo controllato la partita in ogni momento. Ci hanno fatto male sui calci piazzati, ma la squadra ha giocato come volevamo. Abbiamo continuato a spingere e non ci siamo fatti prendere dalla frustrazione. I giocatori entrati nel secondo tempo sono stati in grado di aiutare la squadra. Me ne vado con una sensazione positiva".

Grande protagonista Griezmann, con due gol entrando dalla panchina: "La nostra idea è che siamo tutti la squadra. Undici giocatori partono e poi ce ne sono altri undici, ma siamo tutti la squadra. La forza dei ragazzi è che quando entrano, fanno bene. Dobbiamo essere tutti concentrati: siamo tutti la squadra".

Sul fatto che il francese possa recitare in modo definitivo il ruolo del giocatore decisivo dalla panchina, il Cholo risponde così: "È impossibile convincere un giocatore a entrare dalla panchina. Ero un calciatore e i calciatori vogliono giocare. Non vogliono aspettare la loro occasione. Ma quando firmano il contratto, non firmano per giocare: firmano per essere una squadra".