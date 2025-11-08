Real Madrid, Alonso archivia il ko col Liverpool: "Ora abbiamo Vallecas in mente"

Vigilia di campionato per il Real Madrid, impegnato domani contro il Rayo Vallecano. La formazione di Xabi Alonso è chiamata a conquistare i 3 punti, per mantenere il vantaggio sul Barcellona e anche per archiviare definitivamente il ko per 1-0 rimediato in settimana in Champions contro il Liverpool. Proprio del match di Anfield ha parlato il mister spagnolo oggi in conferenza stampa: "Dobbiamo contestualizzare, ci sono state partite di ogni tipo. Non dovremmo fare valutazioni definitive. È stato analizzato e discusso, siamo preparati e abbiamo Vallecas in mente".

La testa non è più quindi allo scivolone europeo: "Ogni partita - afferma Alonso, come riportato da Marca - è la più importante. Entriamo in campo con questa mentalità. Ora tocca a Vallecas e in campionato vogliamo continuare con il ritmo che abbiamo".

In chiusura, focus su Alexander-Arnold e Valverde: "Trent è pronto, si sta allenando da un paio di settimane e domani saprete se sarà titolare o meno. Fede, viste le circostanze, ha giocato da terzino e ha fatto molto bene. Conosciamo il suo atteggiamento e le sue capacità. È sempre disponibile ad aiutare la squadra ed è un'opzione per il breve e medio termine".