Lo Stoccarda può agganciare il Borussia al terzo posto: il programma di Bundesliga
Sono tre i match in programma in Bundesliga che chiuderanno la decima giornata di campionato. Alle 15:30 sfida tra il Friburgo e il St. Pauli. Si prosegue alle 17:30 con il match tra Stoccarda e Augsburg: padroni di casa che con una vittoria aggancerebbero il Borussia Dortmund al terzo posto e si porterebbero a -1 dal Lipsia secondo. A chiudere la decima giornata, questa sera alle 19:30, saranno l'Eintracht Francoforte e il Mainz, reduce dalla vittoria in rimonta contro la Fiorentina in Conference League.
PROGRAMMA 10^ GIORNATA
Venerdì 7 novembre
Werder Brema-Wolfsburg 2-1
Sabato 8 novembre
Bayer Leverkusen-Heidenheim 6-0
Union Berlino-Bayern Monaco 2-2
Hoffenheim-Lipsia 3-1
Amburgo-Borussia Dortmund 1-1
Borussia Monchengladbach-Colonia 3-1
Domenica 9 novembre
Friburgo-St. Pauli
Stoccarda-Augsburg
Eintracht Francoforte-Mainz
LA CLASSIFICA DI BUNDESLIGA
1. Bayern Monaco* 28
2. RB Lipsia* 22
3. Borussia Dortmund* 21
4. Leverkusen* 20
5. Hoffenheim* 19
6. Stoccarda 18
7. Werder Brema* 15
8. Eintracht 14
9. Colonia* 14
10. Union Berlino* 12
11. Friburgo 10
12. Borussia M'Gladbach* 9
13. Amburgo* 9
14. Wolfsburg* 8
15. Augsburg 7
16. FC St. Pauli 7
17. Mainz 5
18. Heidenheim* 5
