Lo Stoccarda può agganciare il Borussia al terzo posto: il programma di Bundesliga

Sono tre i match in programma in Bundesliga che chiuderanno la decima giornata di campionato. Alle 15:30 sfida tra il Friburgo e il St. Pauli. Si prosegue alle 17:30 con il match tra Stoccarda e Augsburg: padroni di casa che con una vittoria aggancerebbero il Borussia Dortmund al terzo posto e si porterebbero a -1 dal Lipsia secondo. A chiudere la decima giornata, questa sera alle 19:30, saranno l'Eintracht Francoforte e il Mainz, reduce dalla vittoria in rimonta contro la Fiorentina in Conference League.

PROGRAMMA 10^ GIORNATA

Venerdì 7 novembre

Werder Brema-Wolfsburg 2-1

Sabato 8 novembre

Bayer Leverkusen-Heidenheim 6-0

Union Berlino-Bayern Monaco 2-2

Hoffenheim-Lipsia 3-1

Amburgo-Borussia Dortmund 1-1

Borussia Monchengladbach-Colonia 3-1

Domenica 9 novembre

Friburgo-St. Pauli

Stoccarda-Augsburg

Eintracht Francoforte-Mainz

LA CLASSIFICA DI BUNDESLIGA

1. Bayern Monaco* 28

2. RB Lipsia* 22

3. Borussia Dortmund* 21

4. Leverkusen* 20

5. Hoffenheim* 19

6. Stoccarda 18

7. Werder Brema* 15

8. Eintracht 14

9. Colonia* 14

10. Union Berlino* 12

11. Friburgo 10

12. Borussia M'Gladbach* 9

13. Amburgo* 9

14. Wolfsburg* 8

15. Augsburg 7

16. FC St. Pauli 7

17. Mainz 5

18. Heidenheim* 5