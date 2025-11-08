Real Madrid, Alonso non sottovaluta il Rayo: "Trasferta impegnativa, servirà maturità"

"Ho trovato uno spogliatoio con grandi giocatori. Abbiamo iniziato un nuovo progetto, con tanto entusiasmo. Stiamo facendo passi avanti ed è questo che mi dà energia". Inizia così la conferenza stampa di Xabi Alonso, tecnico del Real Madrid, alla vigilia del match di campionato contro il Rayo Vallecano valido per la 12^ giornata di Liga.

Come riportato da Marca, il mister dei Blancos parla così degli avversari di domani: "È una grande squadra e hanno un ottimo allenatore. Gli hanno dato continuità e lui ha un'ottima padronanza del suo stile di gioco. Dovremo essere molto maturi, non ci saranno momenti facili. Iñigo Pérez? Osservo le sue squadre, ha preso il posto di Iraola. La squadra ha una visione chiara e sta facendo molto bene. Mi piace la sua personalità.

È una trasferta impegnativa, vista la buona forma del Rayo e perché le nostre ultime trasferte lì sono state difficili. L'anno scorso abbiamo pareggiato e sono successe tante cose. Siamo preparati per una partita intensa e ad alto ritmo, che ci chiederà molto. Ogni partita è la più importante e andiamo lì con questa mentalità".