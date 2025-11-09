Dortmund, Emre Can: "E' stato bello tornare in campo, ma avrei preferito vincere"

Sabato amaro per il Borussia Dortmund che, in occasione del match esterno contro l'Amburgo, non va oltre l'1-1. Una delle poche note liete per i gialloneri è il ritorno in campo dal primo minuto di Emre Can, fermo da inizio anno per un problema agli adduttori e tornato a disposizione di recente. Dopo essere entrato nel finale del match perso in settimana per 4-1 in Champions League contro il Manchester City, l'ex Juve ha potuto finalmente aiutare la squadra fin da inizio gara.

Il capitano giallonero, intervenuto in zona mista, ha commentato così il pareggio di ieri: “Personalmente, è stato bello tornare in campo. Mi sentivo in forma, ma avrei preferito vincere. È stato molto, molto sfortunato e difficile da digerire. Dovevamo giocare un calcio molto migliore nei minuti precedenti. Abbiamo avuto solo brevi periodi di possesso palla, non siamo stati abbastanza precisi e dobbiamo migliorare nel tenere palla.

Stiamo subendo troppi cross. Purtroppo, non sono riuscito a recuperare la palla. È un peccato e difficile da accettare perché abbiamo fatto una buona partita. E bisogna ricordare: abbiamo giocato tante partite. I ragazzi non sono macchine, sono esseri umani stanchi. Eppure abbiamo comunque fatto una buona partita a centrocampo, abbiamo concesso poco e meritavamo di essere in vantaggio”.