Lione in astinenza da vittorie, Fonseca sprona Endrick: "Non sono soddisfatto del rendimento"

Momento complicato in casa Olympique Lione, alle prese con una serie negativa che pesa su risultati e morale. Le eliminazioni in Coppa di Francia e in Europa League, unite alla sconfitta rocambolesca contro l’Olympique Marsiglia al Vélodrome, hanno lasciato il segno.

In questo contesto difficile, anche Endrick sta attraversando un periodo opaco. I numeri stagionali (6 gol e 5 assist in 18 presenze) non bastano a mascherare un calo evidente: in Ligue 1 non segna dal 25 gennaio contro il Metz, partita in cui ha realizzato tutte le sue reti in campionato. L’ultimo centro risale al 12 marzo in Europa, contro il Celta, ma sono soprattutto le sue scelte in campo a preoccupare.

A confermarlo è lo stesso allenatore Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa: "Non sono soddisfatto del gioco di Endrick. Era stanco dopo il viaggio con la nazionale brasiliana, ma deve fare di più. Mi aspetto molto di più da lui, abbiamo bisogno che sia al 100%". Fonseca ha poi allargato il discorso alle difficoltà generali della squadra, sottolineando anche la dipendenza da giovani emergenti come Afonso Moreira: "Se lui trova coraggio, anche gli altri possono farlo. È bravo negli inserimenti in profondità, ma deve crescere nei duelli e nelle decisioni negli ultimi metri".

Tornando su Endrick, il tecnico ha evidenziato le difficoltà di adattamento del giovane attaccante ai ritmi e alle esigenze di un club ambizioso: "È marcato molto stretto dagli avversari e deve lavorare di più per smarcarsi e offrire soluzioni. Ha pagato anche un lungo periodo senza giocare prima di arrivare qui, e non è facile reggere tre partite a settimana". Domenica contro il Lorient, il Lione cerca una svolta per interrompere una serie negativa di nove partite senza vittorie.