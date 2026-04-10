Merino quasi pronto al rientro. Sorride Arteta ma anche De la Fuente: il jolly serve a tutti

Luis de la Fuente ha iniziato il conto alla rovescia verso la definizione della lista dei convocati della Spagna per il prossimo Mondiale, ma resta ancora in attesa di alcuni rientri importanti. Tra questi c’è soprattutto Mikel Merino, uno dei punti fermi del progetto tecnico, che sta lavorando per recuperare da un infortunio al piede destro rimediato lo scorso gennaio in una partita di campionato contro il Manchester United.

A fare il punto è stato il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, che si è mostrato fiducioso sul recupero del centrocampista in vista del finale di stagione. "È un grande esempio di determinazione, ha superato l’operazione molto bene. Non ha più dolore e sta già svolgendo diversi esercizi", ha spiegato.

Arteta ha aggiunto: "Ha tolto il tutore e sta reagendo meglio del previsto. Se c’è qualcuno in grado di accorciare i tempi di recupero, è lui". La sua assenza si è fatta sentire in casa Arsenal, dove il giocatore era diventato una pedina fondamentale non solo a centrocampo ma anche in fase offensiva. Proprio la sua capacità di inserirsi e finalizzare lo aveva trasformato in una sorta di jolly offensivo, spesso impiegato anche come falso attaccante.

Prima dello stop, Merino aveva collezionato 33 presenze stagionali con 6 gol e 3 assist, confermandosi una risorsa preziosa per i Gunners. Da gennaio in poi, però, il suo contributo è mancato, contribuendo al calo di rendimento della squadra. Ora tutto ruota attorno ai tempi di recupero: lo staff della Spagna osserva con attenzione.