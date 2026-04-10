Il Lorient resta senza Pantaloni: "Quando viene meno la fiducia, non ha senso continuare"

Il colpo di scena in casa Lorient si è consumato pochi giorni fa: Olivier Pantaloni ha deciso di non proseguire la sua avventura sulla panchina del club, nonostante un'esperienza più che positiva, culminata con la promozione e un attuale nono posto in Ligue 1.

Una scelta maturata dopo settimane di trattative complicate e che ha sorpreso anche l’ambiente interno. Solo pochi giorni fa, l’allenatore si mostrava ancora ottimista sul rinnovo, ma qualcosa è cambiato rapidamente nei colloqui con la dirigenza. "Molti si aspettavano che restassi. Era anche il mio desiderio, ma nelle ultime discussioni alcune cose sono cambiate", ha spiegato Pantaloni. "Ci sono principi e valori che non potevo accettare. Quando viene meno la fiducia, ho parlato di un clima di diffidenza, non ha senso continuare".

Tra i nodi decisivi, secondo il tecnico, anche le condizioni contrattuali e una certa rigidità nelle tempistiche imposte dal club: elementi che hanno raffreddato l’intesa fino alla rottura definitiva. Nonostante la separazione, il rapporto umano resta forte. "Mi sento molto legato a questo posto, forse sarà anche una meta di vacanza in futuro", ha aggiunto con una battuta, sottolineando il rispetto reciproco con la società.

Il club, dal canto suo, ha ringraziato pubblicamente l’allenatore per il lavoro svolto nelle ultime due stagioni, un messaggio definito dallo stesso Pantaloni "molto elegante e professionale". Nel centro sportivo di Kerlir la squadra è stata informata direttamente dal tecnico: "Ho voluto dirlo ai giocatori prima delle ultime partite. Restano sei gare importanti e voglio che mantengano lo stesso spirito". Sul futuro, Pantaloni non esclude una nuova esperienza in Francia, magari anche in Ligue 2: "Non ho offerte, non c’è nulla di concreto. Ma voglio continuare ad allenare".