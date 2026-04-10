Ancelotti jr.: "Neymar ha ancora una possibilità ma deve tornare al massimo livello"

A meno di due mesi dall’inizio della Coppa del Mondo 2026, in Brasile continua a tenere banco il caso Neymar e la sua possibile convocazione. A fare chiarezza è intervenuto Davide Ancelotti, membro dello staff tecnico della nazionale brasiliana guidata dal padre Carlo, che ha sottolineato come la decisione finale non sia ancora stata presa e dipenderà esclusivamente dalle condizioni fisiche del giocatore.

"La decisione è dell’allenatore, c’è ancora tempo per valutare", ha spiegato Ancelotti in un’intervista alla BBC. "La lista finale sarà resa pubblica il 18 maggio. Neymar è il miglior marcatore della storia della nazionale e ha ancora una possibilità. Ha tempo per tornare al massimo livello e guadagnarsi la convocazione".

Il fuoriclasse brasiliano, oggi al Santos, sta vivendo una stagione segnata da alti e bassi e soprattutto da problemi fisici ricorrenti che ne hanno limitato la continuità in nazionale; l'ultima volta con la Seleçao risale al novembre 2023 e, secondo lo staff tecnico, il punto chiave resta la condizione atletica. "È una valutazione fisica, non tecnica", ha ribadito più volte l'ex allenatore di Milan e Real Madrid: "Neymar ha qualità straordinarie con il pallone, ma deve ancora raggiungere il suo massimo livello fisico. Solo allora potrà essere davvero considerato per il Mondiale".