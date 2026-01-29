Poco spazio allo Strasburgo, il Chelsea richiama Paez e lo gira al River Plate

L’esperienza di Kendry Paez allo Strasburgo in Francia è ormai arrivata agli sgoccioli con il giocatore che ha trovato poco spazio in questi sei mesi – 21 presenze, ma solo 718 minuti in campo, e un gol – è infatti in procinto di tornare al Chelsea che poi lo girerà nuovamente in prestito altrove per fargli avere un minutaggio superiore. I londinesi infatti, che hanno acquistato il giovane calciatore dall’Indipendente del Valle nel 2025 per 17,2 milioni di sterline, sono insoddisfatti dello spazio trovato in Francia da Paez e per questo hanno deciso di interrompere il prestito allo Strasburgo.

Secondo quanto riferito dalla BBC il centrocampista classe 2007 farà ritorno in Sud America per vestire la maglia del prestigioso River Plate in Argentina. I Blues sperano in questo modo che il nazionale ecuadoriano possa ritrovare continuità, anche in vista della possibilità di una convocazione per il Mondiale di questa estate. Paez infatti vanta ben 23 presenze e due gol con la nazionale maggiore del suo paese.