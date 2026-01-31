Ufficiale Il Salisburgo sostituisce subito Rasmussen: arriva il talento tedesco Drexler

Il Salisburgo ha ufficializzato l’ingaggio di Tim Drexler, difensore tedesco classe 2005 proveniente dall’Hoffenheim. Il 20enne ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e indosserà la maglia numero 21.

Drexler ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell’Hoffenheim e ha collezionato 16 presenze in Bundesliga prima di partire in prestito al Norimberga, con cui ha disputato 27 gare, realizzando un gol e fornendo due assist, esordendo inoltre con la nazionale tedesca Under 21.

Il giovane difensore, alto 1,86 m, è principalmente destinato al ruolo di centrale, ma può adattarsi a più posizioni in difesa, rendendolo un elemento versatile per la retroguardia degli austriaci. Marcus Mann, direttore sportivo del club, ha sottolineato: "Con Tim abbiamo acquisito un giocatore di talento e promettente che, nonostante la giovane età, possiede già una buona esperienza. La sua capacità di giocare in più ruoli difensivi rappresenta un valore aggiunto per la squadra".

Drexler ha espresso entusiasmo per la nuova avventura: "Sono molto felice del trasferimento a Salisburgo, un club speciale, conosciuto per lo sviluppo dei giovani. Qui si gioca un calcio intenso e voglio ambientarmi rapidamente, dare tutto me stesso e aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi".