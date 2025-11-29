Il Tottenham si allontana dal treno-Champions: 1-2 con il Fulham, 3° ko di fila
Il Tottenham cade ancora: dopo il pesante ko per 4-1 nel North London Derby contro l'Arsenal, la squadra di Thomas Frank cade contro un altro club londinese, il Fulham, che si impone per 1-2. Immediate le reti di Tete al 4' e di Wilson al 6' per il Fulham, inutile il gol di Kudus al 59' per il Tottenham.
Gli Spurs raccolgono il terzo ko di fila considerando anche il 5-3 subito dal PSG in Champions. Il successo in Premier League manca dallo scorso 26 ottobre, nello 0-3 contro l'Everton in trasferta. Vediamo di seguito i risultati delle sfide già giocate fino a qui nella 13^ giornata in Premier League, con la classifica aggiornata.
PREMIER LEAGUE - 13ª GIORNATA
Brentford-Burnley 3-1
Manchester City-Leeds 3-2
Sunderland-Bournemouth 3-2
Everton-Newcastle 1-4
Tottenham-Fulham 1-2
Crystal Palace-Manchester United
Aston Villa-Wolverhampton
Nottingham-Brighton
West Ham-Liverpool
Chelsea-Arsenal
CLASSIFICA
1. Arsenal 29
2. Manchester City 22*
3. Chelsea 23
4. Sunderland 22*
5. Aston Villa 21
6. Crystal Palace 20
7. Bournemouth 19*
8. Brighton 19
9. Brentford 19*
10. Tottenham 18*
11. Newcastle 18*
12. Manchester United 18
13. Liverpool 18
14. Everton 18*
15. Fulham 17*
16. Nottingham Forest 12
17. West Ham 11
18. Leeds 11*
19. Burnley 10*
20. Wolverhampton 2
*Una partita in più