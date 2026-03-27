Argentina, rosa dei Mondiali già fatta? Scaloni avverte: "Ecco di chi abbiamo bisogno"

L'Argentina avrebbe dovuto giocare contro la Spagna nella Finalissima in Qatar il 27 marzo, ma la partita è stata annullata a causa del conflitto in Medio Oriente. "Avere altre due partite in casa, per un argentino, è una bellissima opportunità per vedere Messi in campo, per godere di ciò di cui godiamo quando lui è qui", ha detto il CT Lionel Scaloni nella conferenza stampa per anticipare l'amichevole contro la Mauritania. Una delle due anticipazioni che precederanno i Mondiali 2026 in estate.

Messi, salvo decisioni brusche, è uno dei 16 campioni del mondo inclusi nella rosa di 30 uomini di Scaloni, che confida di poter contare su di lui. Ma nel gruppo figurano anche i difensori esordienti Tomas Palacios (in prestito all'Estudiantes con diritto di riscatto dall'Inter) e Gabriel Rojas, oltre all'ala del Benfica Gianluca Prestianni. "In linea di principio, i giocatori sono questi", ha detto il tecnico dell'Albiceleste a proposito degli uomini sui quali conterà per la competizione iridata.

"Ma siamo aperti a considerare calciatori che si sono uniti a noi di recente e che potremmo aver seguito negli ultimi mesi. Tutto dipenderà da come arriveranno, dalle loro condizioni fisiche e dalla loro forma; è importante che siano in buona forma sotto ogni aspetto, o il più vicino possibile al loro pieno potenziale", ha precisato Scaloni. Nell'Argentina per gli impegni amichevoli imminenti sono stati convocati anche Nico Paz e Perrone del Como, così come Nico Gonzalez - che dovrebbe essere riscattato dall'Atletico Madrid dopo il prestito alla Juventus questa stagione.

"Lo abbiamo già detto loro e lo abbiamo chiarito nel nostro primo incontro di lunedì. Sono consapevoli di cosa c'è in gioco. Saremo eternamente grati a coloro che ci hanno aiutato a vincere, ma abbiamo un altro Mondiale da affrontare e abbiamo bisogno di giocatori che siano in forma e capaci, ed è quello che cercheremo quando decideremo la rosa definitiva", la conclusione del CT campione del Mondo in carica dopo l'edizione trionfale di Qatar 2022. L'Argentina inizierà la difesa del titolo mondiale il 16 giugno contro l'Algeria, prima di affrontare Austria e Giordania nel Gruppo J.