Il West Ham conferma: Lucas Paquetà in Brasile per definire l'accordo col Flamengo

Il West Ham United ha ufficializzato di aver concesso a Lucas Paquetá l’autorizzazione a sostenere le visite mediche e a definire i termini contrattuali con il Flamengo, dopo aver raggiunto un accordo economico per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista brasiliano.

Alla base della decisione c’è la ferma volontà del giocatore di tornare in patria. Paquetá ha espresso in modo chiaro al club il desiderio di rientrare in Brasile per motivi personali e familiari, con l’intenzione di voltare pagina dopo un periodo particolarmente complesso della sua carriera. Nel luglio 2025, infatti, il calciatore è stato definitivamente scagionato dalle accuse di cattiva condotta mosse dalla Football Association, un procedimento durato due anni che ha avuto un impatto pesante sul suo equilibrio mentale.

Nonostante i numerosi tentativi della società di convincerlo a proseguire l’avventura a Londra, la posizione di Paquetá non è mai cambiata. Di fronte alla sua determinazione, lo staff tecnico e la dirigenza degli Hammers hanno accettato, seppur a malincuore, la richiesta di trasferimento. Nel comunicato ufficiale, il West Ham ha voluto sottolineare il forte legame che si è creato attorno al giocatore, ringraziando pubblicamente dirigenti, compagni di squadra, membri dello staff e soprattutto i tifosi per il sostegno costante e incondizionato dimostrato nei confronti di Paquetá durante tutta la sua esperienza con il club, e in particolare negli ultimi due anni e mezzo, segnati da vicende delicate.