Bari, Cavuoti è sbarcato in città: "Sono contentissimo, ci vediamo al San Nicola".

Dopo sei presenze con il Cagliari fra Serie A e Coppa Italia per il centrocampista Nicolò Cavuoti è pronta una nuova esperienza lontano dall’isola, ma questa volta in Serie B. Il classe 2003 infatti è atterrato nelle scorse ore a Bari dove svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà ai biancorossi e iniziare ad allenarsi con la formazione di Moreno Longo. Il calciatore dovrebbe essere già a disposizione del mister per la sfida contro il Palermo. Intercettato da TeleBari Cavuoti, che arriverà in prestito secco, ha parlato così: "Sono contentissimo. Ciao a tutti i tifosi del Bari, ci vediamo allo stadio".

Si tratta di un calciatore di piede mancino che può giocare sia come regista sia come trequartista, ruolo in cui Longo dovrebbe schierarlo, che vanta una buona esperienza in Serie C dove ha vestito le maglie di Olbia (22 presenze e un gol) e Feralpisalò /40 gare e tre reti) nelle scorse stagioni.