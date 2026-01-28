Monza, preso Solomon Loubao in attacco. Resta in prestito al Sochaux
Rinforzo per il futuro per il Monza. Il club brianzolo ha comunicato di aver acquistato a titolo definitivo l'attaccante francese Solomon Loubao. Il giocatore resterà in prestito al Sochaux fino al termine della stagione.
Di seguito il comunicato del Monza:
"AC Monza comunica di aver acquistato Solomon Loubao dal Sochaux-Montbèliard.
L’attaccante francese di origini ivoriane resterà in prestito al Club francese fino al 30 giugno 2026 e poi si trasferirà al Monza, con cui ha firmato fino al 30 giugno 2030.
Prospetto dal grande potenziale fisico e tecnico, è nato a Bagnolet il 3 dicembre 2005, ha debuttato in Prima Squadra col Sochaux-Montbèliard nella stagione 2024-25.
Con i gialloblu ha collezionato fin qui 39 gare tra tutte le competizioni, segnando 5 reti".