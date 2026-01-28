Borussia Dortmund-Inter, le formazioni ufficiali: fuori Lautaro e Bastoni, c'è Sucic

Alle 21 l'Inter di Cristian Chivu fa visita al Borussia Dortmund: ai nerazzurri serve vincere per poi sperare che i risultati delle avversarie portino ad una, a questo punto difficile, qualificazione diretta agli ottavi di finale. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match. Chivu sceglie Ange-Yoan Bonny, che affiancherà Marcus Thuram in attacco. In difesa spazio a Yann Bisseck, Francesco Acerbi e Manuel Akanji, davanti a Yann Sommer. Panchina dunque per Alessandro Bastoni, sarà probabilmente Akanji a giocare sul centrosinistra, con Bisseck sul centrodestra e Acerbi centrale.

In mediana Petar Sucic ed Henrikh Mkhitaryan vincono il ballottaggio con Davide Frattesi per affiancare Piotr Zielinski, che agirà in regia. Sulle due fasce ci sono Luis Henrique, a destra, e Federico Dimarco, a sinistra. Di seguito le formazioni ufficiali.

Difesa rimaneggiata per Niko Kovac, che deve fare a meno di Sule e anche, all'ultimo momento, di Anton: dietro tocca a Schlotterbeck, Emre Can e Bensebaini. In avanti ecco Fabio Silva, Beier e Guirassy.

Le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Inter

Borussia Dortmund (3-4-2-1): 1 Kobel; 23 Can, 4 Schlotterbeck, 39 Mané; 26 Ryerson, 7 Bellingham, 8 Nmecha, 5 Bensebaini; 14 Beier, 21 Silva; 9 Guirassy. A disposizione: 31 Ostrzinski, 33 Meyer, 2 Yan Couto, 10 Brandt, 17 Chukwuemeka, 27 Adeyemi. Allenatore: Niko Kovac.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Akanji; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Marcus Thuram. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Lautaro Martinez, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Bovo, Pio Esposito, Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.