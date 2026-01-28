Milan, l'ex Paquetá lascia la Premier: il Flamengo pagherà 42 milioni rateizzati al West Ham

Il trofeo di Conference League rimarrà memorabile, ma è arrivato il momento per Lucas Paquetá di fare ritorno a casa. Al Flamengo, là dove ha costruito le prime basi di una carriera luminosa tra Milan, Olympique Lione e West Ham. Secondo quanto appurato da ESPN, il club inglese ha accettato di ricevere 42 milioni di euro in 24 rate mensili in cambio della cessione del trequartista brasiliano.

Non ci saranno bonus legati alle prestazioni e da saldare da parte del Rubro-Negro. Il club brasiliano sta lavorando per finalizzare un metodo di pagamento che non comprometta il budget societario per i prossimi mesi. "Se si facesse come vuole il West Ham, il Flamengo correrebbe dei rischi", ha dichiarato una fonte vicina alla trattativa a ESPN. "Non rovineremo i nostri piani. Il modo in cui vogliamo chiudere l'accordo ci tutela anche nel caso in cui dovessimo affrontare un'annata finanziariamente negativa. Vogliamo essere certi di poter pagare. Questa si chiama responsabilità".

Inizialmente, il Flamengo aveva pianificato di pagare 30 milioni di sterline (circa l'85% del totale, ossia 35 milioni di euro), versando i restanti 7 milioni in rate. Tuttavia, il presidente del Mengão, Luiz Eduardo Baptista, sta ora valutando un piano di ammortamento più lungo per il trasferimento di Paqueta, così da permettere al club di avere fondi sufficienti per acquistare ulteriori rinforzi durante la stagione. Da parte dell'ex trequartista del Milan c'è piena volontà di fare ritorno in Brasile entro fine mese. Concordati da tempo i termini dell'accordo con il Flamengo, con un contratto valido fino al 31 dicembre 2029.