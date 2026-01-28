Ufficiale Lecco, arriva un attaccante dalla Pergolettese: è l'irlandese Parker

Il Lecco ha prelevato dalla Pergolettese l’attaccante Sean Parker facendogli firmare un contratto per un anno e mezzo. Questi i comunicati dei due club interessati:

“La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sean Parker dalla U.S. Pergolettese 1932. L’attaccante italiano di origini inglesi, classe 1997, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028”.

L’U.S. Pergolettese comunica di aver provveduto al trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Sean Parker al Lecco. Arrivato a Crema nell’estate 2024 ha chiuso il campionato scorso con 36 presenze e 10 reti. In questa prima parte di campionato 26/26 ha collezionato 16 presenze con 4 reti.

A Sean un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”.