West Ham, via libera a Paquetá: l'ex Milan può volare in Brasile e firmare con il Flamengo

Una Conference League, 139 presenze con il West Ham condite da 23 gol e 15 assist, con tre stagioni e mezza trascorse in Premier League dopo aver salutato il Lione. Lucas Paquetá però è pronto a fare i bagagli e partire, direzione Brasile e Flamengo: al cuor non si comanda e allora il trequartista brasiliano classe '97, con un passato in Serie A al Milan, ha scelto di riabbracciare proprio quel club dove è cresciuto passo dopo passo tra giovanili e prima squadra. Prima di fare il grande salto in Europa.

Secondo quanto rivelato da Sky Sports UK, ormai è tutto fatto: chiuso l'accordo per il trasferimento di Paquetà al Flamengo: il West Ham incasserà circa 42 milioni di euro (36,5 milioni di sterline) dalla cessione del cartellino del 28enne di Rio de Janeiro. Non solo: il club inglese ha dato il via libera al giocatore di volare in Brasile.

Permesso concordato, a questo punto l'arrivo di Paquetá in madrepatria è solo questione di ore. Nel rispetto degli equilibri finanziari in società, il presidente del Flamengo Luiz Eduardo Baptista è riuscito a trovare un'intesa con gli Hammers sulla base di un trasferimento a titolo definitivo alla cifra sopra riportata, tuttavia suddivisa in 24 rate mensili. Questo per non creare squilibri nel budget Rubro-Negro, che servirà per portare altri rinforzi nel mercato invernale. L'ex Milan invece è pronto a firmare un contratto con il suo club d'infanzia fino al 31 dicembre 2029.