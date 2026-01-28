Ufficiale Bari, innesto sulla trequarti per mister Longo: arriva Cavuoti dal Cagliari

Il Bari ha annunciato sui propri canali ufficiali l'arrivo del centrocampista offensivo classe 2003 Nicolò Cavuoti che arriva dal Cagliari in prestito fino a fine stagione:

"SSC Bari comunica di aver acquisito dal Cagliari Calcio, con la formula del prestito fino a giugno, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe '03 Nicolò Cavuoti (04.04.03, Vasto); il centrocampista abruzzese vestirà la maglia numero '20' e sarà da subito a disposizione di mister Longo.

Cresciuto nelle giovanili della Virtus Vasto, nel '19-'20 gioca in Serie D con la maglia della Vastese venendo notato dal Cagliari che lo acquista facendolo militare per due stagioni nella propria Primavera prima di mandarlo in prestito in Lega Pro, all'Olbia nella stagione '22-'23 (21 presenze, 1 gol), quindi alla Feralpisalò l'anno dopo (36 pres., 3 gol). Ha indossato l'Azzurro nelle selezioni U18, U19 e U20 e vanta 6 presenze nella prima parte della stagione con i sardi tra Serie A e Coppa Italia".