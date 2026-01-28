Manchester City-Galatasaray, le formazioni ufficiali: sfida tra Osimhen e Donnarumma
Di seguito le formazioni ufficiali di Manchester City-Galatasaray, valida per l'ottava e ultima giornata della League Phase di Champions League.
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Aké, Ait-Nouri; O'Reilly; Cherki, Bernardo Silva, Marmoush, Doku; Haaland. All: Guardiola.
GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sara, Lemina; Yilmaz, Gundogan, Sane; Osimhen. All: Buruk.
Arbitro: Hernandez (Spagna)
