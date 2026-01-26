Flamengo, la terza offerta è quella giusta? Paquetà può salutare la Premier e il West Ham

Il Flamengo è tornato alla carica per Lucas Paquetá. Il club brasiliano ha presentato al West Ham una nuova offerta superiore ai 41 milioni di euro (circa 35,5 milioni di sterline) per l’attaccante verdeoro, nel tentativo di sbloccare una trattativa che va avanti ormai da settimane. Secondo quanto filtra dall’Inghilterra, l’ultima proposta sarebbe stata formulata verbalmente, con i contatti tra le parti che proseguono a ritmo serrato in vista della chiusura del mercato della prossima settimana. Paquetá, 28 anni, spinge apertamente per tornare in patria e ha già manifestato la volontà di vestire la maglia del Flamengo già in questa finestra invernale.

Il West Ham, dal canto suo, non ha mai chiuso del tutto alla cessione, ma ha posto una condizione chiara: in caso di accordo, il giocatore dovrebbe restare a Londra in prestito fino al termine della stagione. Un’ipotesi che, però, si scontra con l’evoluzione recente della squadra di David Moyes. Gli Hammers hanno infatti infilato tre vittorie consecutive - evento che non si verificava dal 2023 - proprio senza Paquetá, assente nelle ultime settimane. Un dettaglio che potrebbe rafforzare la posizione del club inglese al tavolo delle trattative.

Nonostante il momento positivo, la classifica resta preoccupante, con il West Ham ancora in piena zona retrocessione in Premier League. La decisione su Paquetá, dunque, rischia di essere cruciale non solo sul piano economico, ma anche su quello sportivo.