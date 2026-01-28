Live TMW Champions, questa sera si decide tutto. Segui l'evolversi della classifica minuto per minuto

Ultimo turno di Champions League da seguire live su Tuttomercatoweb. Restate connessi perché potrete essere aggiornati, minuto dopo minuto, sull'evoluzione della classifica e i verdetti del massimo torneo continentale.

Ricapitolando: sono due le squadre già certe di essere tra le prime otto (Arsenal e Bayern) mentre Eintracht Francoforte, Slavia Praga, Villarreal e Kairat sono già fuori dai giochi. Atalanta, Inter e Juventus sono già certe di andare almeno ai playoff mentre il Napoli deve vincere contro il Chelsea per sperare di entrare tra le migliori 24.

Ogni posizione finale avrà un peso specifico per le successive fasi. Nel dettaglio: le prime due squadre in classifica godranno dello status di teste di serie fino alle semifinali, il che significa che giocheranno sempre la partita di ritorno in casa. La terza e la quarta classificata hanno garantito il ritorno in casa fino ai quarti di finale. Dalla quinta all'ottava classificata avranno garantito il ritorno in casa negli ottavi di finale.

Le squadre dalla 9ª alla 24ª classificata andranno ai playoff. Chi si piazza dalla 9ª alla 16ª posizione giocherà il ritorno dei playoff in casa. In sede di sorteggio i club verranno abbinati in base alla loro posizione al termine della fase di campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24). Gli accoppiamenti sono così determinati: 9ª o 10ª contro 23ª o 24ª, 11ª o 12ª contro 21ª o 22ª, 13ª o 14ª contro 19ª o 20ª e 15ª o 16ª contro 17ª o 18ª.

Ma quali sono i criteri che determinano la classifica in caso di arrivo a pari punti? Dall'Articolo 18 del regolamento della UEFA Champions League, queste sono le discriminanti in quest'ordine:

1. Differenza reti superiore

2. Maggior numero di gol segnati

3. Maggior numero di gol segnati in trasferta

4. Maggior numero di vittorie

5. Maggior numero di vittorie in trasferta

6. Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari

7. Differenza reti collettiva superiore degli avversari

8. Maggior numero di gol segnati complessivamente dagli avversari

9. Totale di punti disciplinari inferiore basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e dirigenti della squadra (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)

10. Coefficiente UEFA

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

AGLI OTTAVI DI FINALE

1. Arsenal 21 (differenza reti +18)

2. Bayern Monaco 18 (+13)

3. Real Madrid 15 (+11)

4. Liverpool 15 (+6)

5. Tottenham 14 (+8)

6. PSG 13 (+10)

7. Newcastle 13 (+10)

8. Chelsea 13 (+6)

AI PLAYOFF

9. Barcellona 13 (+5)

10. Sporting CP 13 (+5)

11. Manchester City 13 (+4)

12. Atletico Madrid 13 (+3)

13. Atalanta 13 (+1)

14. Inter 12 (+6)

15. Juventus 12 (+4)

16. Borussia Dortmund 11 (+4)

17. Galatasaray 10 (0)

18. Qarabag 10 (-2)

19. Olympique Marsiglia 9 (0)

20. Bayer Leverkusen 9 (-4)

21. Monaco 9 (-6)

22. PSV Eindhoven 8 (+1)

23. Athletic Club 8 (-4)

24. Olympiacos 8 (-5)

ELIMINATE

25. Napoli 8 (-5)

26. Copenhagen 8 (-6)

27. Club Brugge 7 (-5)

28. Bodo/Glimt 6 (-2)

29. Benfica 6 (-4)

30. Pafos 6 (-6)

31. Union Saint-Gilloise 6 (-10)

32. Ajax 6 (-12)

33. Eintracht Francoforte 4 (-9)

34. Slavia Praga 3 (-11)

35. Villarreal 1 (-10)

36. Kairat 1 (-14)

LE PARTITE IN PROGRAMMA

Ajax - Olympiacos

Arsenal - Kairat

Athletic - Sporting CP

Atlético Madrid - Bodo/Glimt

Barcellona - Copenaghen

Benfica - Real Madrid

Brugge - Marsiglia

Borussia Dortmund - Inter

Eintracht Francoforte - Tottenham

Bayer Leverkusen - Villarreal

Liverpool - Qarabag

Manchester City - Galatasaray

Monaco - Juventus

Napoli - Chelsea

Pafos - Slavia Praga

Paris Saint-Germain - Newcastle

PSV Eindhoven - Bayern Monaco

Union Saint-Gilloise - Atalanta