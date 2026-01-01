Ufficiale Il West Ham manda il talento Kaelan Casey in prestito: giocherà nel Leyton Orient

Il Leyton Orient ha ufficializzato l’arrivo in prestito del giovane difensore Kaelan Casey, considerato uno dei prospetti più interessanti del West Ham United. Il centrale inglese, 21 anni, resterà agli O’s fino al termine della stagione e potrebbe fare il suo debutto già sabato nella sfida contro il Reading.

Nella prima parte dell’annata, Casey ha maturato esperienza in Championship con lo Swansea City, collezionando otto presenze in campionato e cinque nelle coppe, confrontandosi con avversari di Premier League. Da segnalare, in particolare, le due prestazioni da titolare contro Nottingham Forest e Manchester City in Carabao Cup, giocate entrambe per intero.

Internazionale Inghilterra Under 20, Casey ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a questa scelta: "Cercavo continuità e minuti. Questo club è il posto giusto per crescere e aiutare la squadra a fare un passo avanti. Inoltre, essendo cresciuto a Brentwood, c’è anche un legame personale con la zona".

Il tecnico Richie Wellens ha accolto con entusiasmo il nuovo innesto, sottolineandone le qualità: "È un difensore moderno, forte fisicamente, abile nell’impostazione e dominante in entrambe le aree. Ha già vissuto partite importanti e ha fame di giocare".