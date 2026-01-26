Dro al PSG, atteso l'annuncio. Laporta furioso con l'agente del giovane talento

Dro Fernandez sta per diventare ufficialmente un giocatore del Paris Saint-Germain. Dopo settimane di trattative che hanno fatto impazzire il mercato, l’accordo tra i club si chiuderà intorno agli 8 milioni di euro. Per ragioni fiscali e per non creare tensioni con la dirigenza catalana, il PSG ha scelto di non attivare direttamente la clausola rescissoria da 6 milioni, facendo così un piccolo "regalo" al Barcellona.

Il giovane centrocampista offensivo spagnolo, classe 2007, ha scelto di trasferirsi a Parigi, convinto di poter ritagliarsi un ruolo importante nella squadra e attratto dal progetto presentato da Luis Enrique. Ieri sera Fernandez ha già preso il volo per la capitale francese e nelle prossime ore dovrebbe sostenere le visite mediche e firmare il contratto, diventando la prima operazione ufficiale del mercato invernale del PSG.

Il trasferimento ha creato un certo malumore al Barcellona, in particolare tra le figure dirigenziali e Hansi Flick, che stimava molto il talento. Joan Laporta non ha nascosto il proprio disappunto in una dichiarazione a caldo dopo la vittoria dei catalani contro l’Oviedo in Liga (3-0). Il presidente blaugrana ha spiegato che il trasferimento ha sorpreso il club, poiché era già stato trovato un accordo per un altro scenario legato al compimento dei 18 anni del giocatore, poi disatteso dall’agente di Fernandez. Laporta ha aggiunto che, nonostante tutto, il club cercherà di concludere la vicenda nel modo migliore possibile per gli interessi del Barcellona.