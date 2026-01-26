Raphinha risponde al giornalista: "Ho già 8 gol, vedi differenze dall'anno scorso?"

Nella vittoria del Barcellona contro l'Oviedo (per 3-0) c'è stata, tanto per cambiare, la firma di Raphinha. Dal suo rientro dall'infortunio che lo aveva frenato ad inizio stagione il brasiliano ha ripreso da dove aveva lasciato. Cinque gol e un assist in sette gare di campionato, per dire, delle quali una giocata solo per un piccolo spezzone nel finale.

Al termine della gara di ieri un giornalista gli ha chiesto, nel corso di un'intervista a Dazn, se ritenesse il suo rendimento al livello della passata stagione, quando ha sfiorato il Pallone d'Oro. Da parte sua Raphinha ha risposto in modo deciso: "Ho segnato 8 gol in 13 partite di campionato in questa stagione. Pensi che qualcosa sia cambiato rispetto alla scorsa stagione? Siete voi che potete guardare le partite. Penso di fare la stessa cosa della scorsa stagione", ha dichiarato.

Poi ha precisato: "Non ti dirò mai che sono al mio meglio, perché sono una persona che cerca sempre di evolversi. Non ti dirò mai che è il mio momento migliore". Infine ha aggiunto sulla partita: "Sapevamo che sarebbe stato difficile. È una squadra che ti fa pressione e cerca di giocare. Penso che non abbiamo avuto il nostro momento migliore all'inizio. Nel secondo, siamo riusciti a segnare i gol e questa è la cosa più importante, quello che stavamo cercando".