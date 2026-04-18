Ligue 1, pari a reti bianche tra Lille e Nizza. Anche Angers e Le Havre non si superano

Non approfitta del ko del Marsiglia il Lille, che non va oltre lo 0-0 in serata contro il Nizza. Sabato di pareggi in Ligue 1, visto che anche Angers e Le Havre si dividono la posta (nel loro caso, il punteggio è di 1-1). Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Il programma della 30^ giornata in Ligue 1

Lens-Tolosa 3-2

Sabato 18 aprile

Lorient-Marsiglia 2-0

Angers-Le Havre 1-1

Lille-Nizza 0-0

Domenica 19 aprile

Monaco-Auxerre

Metz-Paris FC

Nantes-Brest

Strasburgo-Rennes

PSG-Lione

La classifica aggiornata di Ligue 1

Paris Saint-Germain 63 punti (in 27 gare)

Lens 62 (29)

Lille 54 (30)

Marsiglia 52 (30)

Lione 51 (29)

Rennes 50 (29)

Monaco 49 (29)

Strasburgo 43 (28)

Lorient 41 (30)

Tolosa 37 (30)

Brest 36 (28)

Paris FC 35 (29)

Angers 34 (30)

Le Havre 30 (30)

Nizza 29 (30)

Auxerre 24 (29)

Nantes 19 (28)

Metz 15 (29)