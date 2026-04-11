Ligue 1, il Rennes non sbaglia e crede all'Europa: 2-1 contro l'Angers
Al Roazhon Park, il Rennes domina il primo tempo e chiude in vantaggio 2-0 già al 25': autogol di Louer al 12' e rete di Estéban Lepaul. Nella ripresa gli ospiti reagiscono: al 65' Peter sfrutta un assist di Raolisoa e segna il 2-1, rendendo il finale teso. Il Rennes gestisce con esperienza, difende il risultato e porta a casa tre punti meritati. I padroni di casa salgono a 50 punti e rafforzano le proprie ambizioni d'Europa.
La 29a giornata
Venerdì 10 aprile
Paris FC - Monaco 4-1
Olympique Marsiglia - Metz 3-1
Sabato 11 aprile
Auxerre - Nantes 0-0
Rennes - Angers 2-1
Domenica 12 aprile
Nizza - Le Havre
Tolosa - Lille
Lione - Lorient
Mercoledì 13 maggio
Brest - Strasburgo
Lens - Paris Saint-Germain
CLASSIFICA
PSG 63
Lens 59
Marsiglia 52
Rennes 50
Lilla 50
Monaco 49
Lione 48
Strasburgo 43
Lorient 38
Tolosa 37
Brest 36
Paris FC 35
Angers 33
Le Havre 28
Nizza 27
Auxerre 24
Nantes 19
Metz 15