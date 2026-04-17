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Il Lens di Thauvin sogna: da 0-2 a 3-2 al 91' al Tolosa, -1 dal PSG (che ne ha 2 in meno)

Il Lens di Thauvin sogna: da 0-2 a 3-2 al 91' al Tolosa, -1 dal PSG (che ne ha 2 in meno)TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
ieri alle 22:57Calcio estero
Daniele Najjar

Il Lens conquista una vittoria rocambolesca e incredibile contro il Tolosa. Rimonta da 0-2 a 3-2 per la squadra dell'ex Udinese Thauvin, con i due gol ospiti arrivati nei primi 13 minuti e quelli della rimonta fra il 61' e il 91'. Con questo successo il Lens si porta a -1 dalla capolista PSG, in attesa che la squadra di Luis Enrique affronti il Lione.

Il risultato
Lens-Tolosa 3-2
6' Casseres (T), 13' Koumbassa (T), 61' Abdulhamid (L), 67' Thomassson (L), 90+1' Ganiou (L)

Il programma della 30^ giornata in Ligue 1
Lens-Tolosa 3-2
Sabato 18 aprile
Lorient-Marsiglia
Angers-Le Havre
Lille-Nizza
Domenica 19 aprile
Monaco-Auxerre
Metz-Paris FC
Nantes-Brest
Strasburgo-Rennes
PSG-Lione

La classifica aggiornata di Ligue 1
Paris Saint-Germain 63 punti (in 27 gare)
Lens 62 (29)
Lilla 53 (29)
Marsiglia 52 (29)
Lione 51 (29)
Rennes 50 (29)
Monaco 49 (29)
Strasburgo 43 (28)
Lorient 38 (29)
Tolosa 37 (30)
Brest 36 (28)
Paris FC 35 (29)
Angers 33 (29)
Le Havre 29 (29)
Nizza 28 (29)
Auxerre 24 (29)
Nantes 19 (28)
Metz 15 (29)

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