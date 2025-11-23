Bayern, non solo calcio: Kimmich e Gnabry fanno una sorpresa ai bambini malati di cancro
Joshua Kimmich e Serge Gnabry stringono il cuore. I due giocatori del Bayern Monaco hanno vissuto una giornata fortemente emozionante all’ospedale pediatrico Haunersche di Monaco. In compagnia della mascotte Berni del club tedesco, infatti, i due calciatori dei Die Roten hanno fatto visita al reparto di oncologia pediatrica nell’ambito del loro impegno con le rispettive fondazioni, la Serge Gnabry-Stiftung e la Glaub an Dich Stiftung, incontrando circa 20 bambini malati di cancro e le loro famiglie.
Kimmich e Gnabry hanno regalato sorrisi e momenti leggeri con la mascotte del club, distribuendo diversi regali e rispondendo alle domande dei bambini. Con tanto di foto e autografi insieme ai loro piccoli fan. Per oltre due ore, i due giocatori di Kompany hanno trascorso del tempo lì: "È sempre speciale poter regalare un po’ di gioia ai bambini", ha detto Gnabry. "Si percepiva che fossero tutti davvero felici, soprattutto per i regali che abbiamo portato e per la possibilità di fare una foto con noi", ha aggiunto Kimmich.
Poi, insieme a Berni, i due punti fermi del Bayern Monaco hanno partecipato alla cerimonia di premiazione di una corsa benefica organizzata dall’ospedale pediatrico, a cui hanno preso parte quasi 200 bambini: "È meraviglioso vedere che i bambini abbiano la consapevolezza di voler correre tanto per raccogliere fondi per beneficenza. È un’iniziativa fantastica e, nel complesso, è stata una giornata davvero bella", la chiosa di Kimmich.
Thank you to Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Berni, the "Glaub an Dich" Foundation and the Serge Gnabry Foundation for this special day! ❤️
You can watch the full video here: https://t.co/eaAsahZhKo 👈 pic.twitter.com/sSP04hZtdB
— FC Bayern (@FCBayernEN) November 23, 2025