Bayern, non solo calcio: Kimmich e Gnabry fanno una sorpresa ai bambini malati di cancro

Joshua Kimmich e Serge Gnabry stringono il cuore. I due giocatori del Bayern Monaco hanno vissuto una giornata fortemente emozionante all’ospedale pediatrico Haunersche di Monaco. In compagnia della mascotte Berni del club tedesco, infatti, i due calciatori dei Die Roten hanno fatto visita al reparto di oncologia pediatrica nell’ambito del loro impegno con le rispettive fondazioni, la Serge Gnabry-Stiftung e la Glaub an Dich Stiftung, incontrando circa 20 bambini malati di cancro e le loro famiglie.

Kimmich e Gnabry hanno regalato sorrisi e momenti leggeri con la mascotte del club, distribuendo diversi regali e rispondendo alle domande dei bambini. Con tanto di foto e autografi insieme ai loro piccoli fan. Per oltre due ore, i due giocatori di Kompany hanno trascorso del tempo lì: "È sempre speciale poter regalare un po’ di gioia ai bambini", ha detto Gnabry. "Si percepiva che fossero tutti davvero felici, soprattutto per i regali che abbiamo portato e per la possibilità di fare una foto con noi", ha aggiunto Kimmich.

Poi, insieme a Berni, i due punti fermi del Bayern Monaco hanno partecipato alla cerimonia di premiazione di una corsa benefica organizzata dall’ospedale pediatrico, a cui hanno preso parte quasi 200 bambini: "È meraviglioso vedere che i bambini abbiano la consapevolezza di voler correre tanto per raccogliere fondi per beneficenza. È un’iniziativa fantastica e, nel complesso, è stata una giornata davvero bella", la chiosa di Kimmich.