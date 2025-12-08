Marsiglia, De Zerbi: "Col Lilla peggior partita da quando sono qui". Retroscena su Vermeeren

"Abbiamo perso, dobbiamo analizzare cosa non ha funzionato con lo staff". Comincia così l'analisi del momento del suo Olympique Marsiglia l'allenatore in carica, Roberto De Zerbi, in occasione della conferenza stampa di vigilia del match contro l'Union SG in Champions League. Infatti l'OM arriva da uno scivolone di misura incassato col Lilla fuori casa e una classifica di Ligue 1 che è mutata in negativo. "Non abbiamo tempo per rammaricarci", ha evidenziato il tecnico italiano. "Dobbiamo pensare a domani sera contro l’Union. Sappiamo che sarà una partita molto importante e ci permetterà di dimenticare la partita contro il Lille, forse la peggiore da quando sono all’OM".

Proprio sull'avversario di domani in Belgio, a Saint Gilles: "L’Union ha vinto il campionato belga, è una bella squadra. Ora il modello delle multiproprietà… È così, è il calcio, molti lo fanno anche in Francia, con il Chelsea e lo Strasburgo", la valutazione di De Zerbi. Ma guardando in casa propria ha voluto ribadire: "Dobbiamo sempre migliorarci e andare avanti. Dopo Newcastle dobbiamo dimostrare ancora. Non dobbiamo mollare, le sconfitte ci fanno male, quindi quando capiremo cosa non va, che non bisogna mai mollare, continuando a lavorare per migliorarci, avremo un elemento di risposta sulla strada da seguire".

Sulle principali minacce dell'Union SG per l'OM: "Giocatori di statura all’Union e un portiere enorme, questo richiederà degli aggiustamenti? Sì, assolutamente, cerchiamo soluzioni e proviamo sempre a fare del nostro meglio. Sei tu l’allenatore? (ride, ndr)". Invece un commento dedicato ad Arthur Vermeeren, prelevato in estate in prestito con diritto di riscatto dal Lipsia: "Lo volevo già nella mia squadra l’anno scorso, quando ha lasciato l’Atletico, l’avevo chiamato. È un buon giocatore, si sta sviluppando velocemente, è completo e sono molto contento di lui, prenderà più spazio e giocherà più partite".