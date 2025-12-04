Messi rivela: "Il mio sogno da bambino era giocare per il Newell's Old Boys"

L'attaccante argentino e otto volte vincitore del Pallone d'Oro, Lionel Messi (38 anni), ha parlato del club che sognava di raggiungere fin da bambino, prima che la sua vita prendesse una piega inaspettata. "Ho sempre detto che il mio sogno d'infanzia era giocare nella prima squadra del Newell's Old Boys. Andavo allo stadio, giocavo lì e mi immaginavo come un professionista in Primera", ha raccontato Messi a ESPN.

Il fuoriclasse, che dal 2023 gioca per l'Inter Miami dopo le esperienze con Barcellona e Paris Saint-Germain, ha poi riflettuto sul percorso che ha preso la sua carriera: "Poi la mia vita è cambiata completamente quando sono andato via a 13 anni, ho debuttato con il Barcellona e tutto è andato come è andato. È andato oltre ogni cosa che avrei potuto immaginare, persino nei miei sogni più sfrenati. Alla fine, ho vissuto cose molto più grandi di quanto mi aspettassi".

Sul Mondiale invece ha detto: "Spero di esserci. Ho già detto in precedenza che mi piacerebbe molto. Nel peggiore dei casi, sarò lì a guardarlo dal vivo, ma sarà speciale. Il Mondiale è speciale per tutti, per qualsiasi paese, specialmente per noi, perché lo viviamo in un modo completamente diverso. La verità è che ne stiamo parlando".