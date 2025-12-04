Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Premier League, solo 1-1 tra Manchester United e West Ham che sa di occasione persa

Premier League, solo 1-1 tra Manchester United e West Ham che sa di occasione persa
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 22:54Calcio estero
Simone Lorini

In un match teso all'Old Trafford, il Manchester United di Ruben Amorim spreca una grande occasione per tornare in alta classifica di Premier League contro il West Ham, terzultimo in classifica. Il primo tempo si chiude a reti inviolate, con gli Hammers solidi in difesa: Areola para su Mbeumo dopo pochi minuti, Wan-Bissaka salva sulla linea un tentativo di Zirkzee al 28', mentre Fernandes centra il palo.

Nel secondo tempo, al 58', Diogo Dalot sblocca con un tocco ravvicinato su assist di Diallo, dando ai tifosi di Old Trafford l'illusione di una serata di festa. Perché il West Ham non molla e arriva al pareggio nell'ultimo quarto d'ora: colpo di testa di Bowen da corner che chiama Mazraoui al salvataggio sulla linea, ma neanche il difensore può nulla sul tap-in di Magassa.

Martedì 2 dicembre
Newcastle - Tottenham 2-2
Bournemouth - Everton 0-1
Fulham - Manchester City 4-5

Mercoledì 3 dicembre
Arsenal - Brentford 2-0
Brighton - Aston Villa 3-4
Burnley - Crystal Palace 0-1
Wolves - Nottingham Forest 0-1
Leeds - Chelsea 3-1
Liverpool - Sunderland 1-1

Giovedì 4 dicembre
Manchester United - West Ham 1-1

CLASSIFICA
1. Arsenal 33
2. Manchester City 28
3. Aston Villa 27
4. Chelsea 24
5. Crystal Palace 23
6. Sunderland 23
7. Brighton 22
8. Liverpool 22
9. Manchester United 22
10. Everton 21
11. Brentford 19
12. Bournemouth 19
13. Tottenham 19
14. Newcastle 19
15. Fulham 17
16. Nottingham Forest 15
17. Leeds 14
18. West Ham 12
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2

