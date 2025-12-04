Ufficiale Rinnovo pesante per il Los Angeles FC: Lloris firma fino al 2027

Il Los Angeles FC ha annunciato di aver prolungato il contratto del portiere Hugo Lloris per un ulteriore anno, fino al 2026, con opzione per il 2027. "Hugo è stato un leader incredibile e un punto di riferimento per la nostra squadra sin dal giorno del suo arrivo", ha dichiarato il Co-Presidente e Direttore Generale dell'LAFC, John Thorrington. "Siamo entusiasti di aver raggiunto un accordo per farlo rimanere con il club. Hugo è una persona di carattere e qualità eccezionali, dentro e fuori dal campo, e continua a dare il tono nel nostro spogliatoio con la sua esperienza, professionalità e mentalità vincente. La sua presenza è inestimabile mentre puntiamo a un successo ancora maggiore. Non potremmo essere più felici che Hugo, Marine e la loro famiglia continuino a far parte dell'LAFC".

Lloris, 38 anni, aveva firmato originariamente con l'LAFC nel dicembre 2023, dopo aver trascorso oltre un decennio al Tottenham Hotspur in Premier League. Da quando si è unito ai Black & Gold, il portiere francese ha collezionato 91 presenze in tutte le competizioni, di cui 65 partenze da titolare in altrettante presenze in MLS regular season.

Ha ricoperto il ruolo di capitano per la seconda metà della stagione 2025 dopo l'infortunio di Aaron Long che ha posto fine alla sua annata. In totale, la leggenda francese ha giocato oltre 8.000 minuti per l'LAFC, registrando 33 clean sheets. Ha anche contribuito con due assist nella Leagues Cup del 2024, aiutando il club a raggiungere la finale contro il Columbus Crew.