Dalla Grecia: prima offerta del Manchester United per Mouzakitis, 28 milioni sul piatto

Il Manchester United ha presentato un'offerta di 28 milioni di euro per il centrocampista 18enne dell'Olympiacos, Christos Mouzakitis. È la testa greca Sport Time a rafforzare questa indiscrezione, confermando il forte interesse per il gioiellino del club.

Gli osservatori dei Red Devils stanno monitorando lo sviluppo del giovane talento greco da oltre un anno, considerandolo uno dei giocatori più promettenti della regione. In precedenza, i media avevano anche riferito che il Real Madrid stava valutando la possibilità di acquisire Mouzakitis.

Mouzakitis: l'ex portiere che ha esordito in Nazionale

Mouzakitis ha debuttato con la prima squadra dell'Olympiacos il 29 settembre 2024 in una partita di Super League contro l'Atromitos. Da allora, ha accumulato 17 presenze e segnato un gol nella stagione 2024-2025. Il 17 novembre 2024, Mouzakitis ha esordito con la nazionale maggiore greca in una partita di UEFA Nations League contro la Finlandia, diventando uno dei più giovani debuttanti nella storia della squadra. Curiosamente, Mouzakitis ha iniziato la sua carriera come portiere ma si è successivamente affermato come centrocampista. È noto per la sua visione di gioco, abilità nel passaggio e capacità di controllo del ritmo della partita. Ha dichiarato di ispirarsi a Luka Modrić, cercando di emulare le caratteristiche del centrocampista croato nel suo stile di gioco.