Portogallo-Irlanda, le formazioni ufficiali: il romanista Ferguson atteso dalla sfida con CR7
Testacoda nel Gruppo F delle qualificazioni ai Mondiali, per quanto riguarda i gironi europei. Si tratta di Portogallo-Irlanda, con il lusitani che puntano a prendere ulteriormente il largo nel girone ma dovranno scontrarsi con la tenacia degli irlandesi.
C'è tanto PSG nell'undici lusitano, con Nuno Mendes nel ruolo di terzino sinistro e la mediana formata da Neves e Vitinha. In attacco, ça va sans dire, largo a Cristiano Ronaldo. Dall'altra parte, nel duo d'attacco, in campo il romanista Ferguson. Di seguito le formazioni ufficiali:
Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Dalot, Dias, Inacio, Nuno Mendes; Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Neto; Ronaldo. Ct. Martinez
Irlanda (3-5-2): Kelleher; Collins, O'Shea, O'Brien; Coleman, Cullen, Molumby, Ebosele, Manning; Ogbene, Ferguson. Ct. Hallgrimsson