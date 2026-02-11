Chiuso da Donnarumma, Trafford può lasciare il Manchester City: ci pensa il Leeds

Il futuro di James Trafford al Manchester City appare sempre più incerto. Il portiere inglese, 23 anni, vuole giocare con continuità e starebbe valutando l’addio in estate per rilanciare le proprie ambizioni, anche in chiave nazionale.

Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il Leeds United si sarebbe inserito con decisione nella corsa all’estremo difensore. Dopo il ritorno all’Etihad dal Burnley per circa 27 milioni di sterline, Trafford ha trovato poco spazio, chiuso dal titolare Gianluigi Donnarumma nelle gerarchie di Pep Guardiola. Le presenze si sono limitate soprattutto alle coppe, scenario che ha alimentato le voci su una possibile partenza.

Il Leeds osserva con grande interesse e considera Trafford il profilo ideale per garantire affidabilità tra i pali. Molto dipenderà però dalla salvezza in Premier League: restare nella massima serie permetterebbe al club di sostenere un investimento importante, considerando che il City valuta il cartellino oltre i 30 milioni di sterline.

La concorrenza non manca. Anche Tottenham, Aston Villa e Newcastle United monitorano la situazione.