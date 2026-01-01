Juventus, idea per un colpo a fine anno a costo zero: piace Senesi del Bournemouth

Juventus attiva sul mercato, per il presente e per il futuro. I bianconeri infatti, oltre a provare a piazzare qualche colpo nell'immediato per rinforzare la rosa a diposizione di Spalletti, hanno già le antenne dritte per le occasioni che possono nascere a giugno a parametro zero. Profili che inevitabilmente faranno gola a tanti club, quindi per provare a prenderli è opportuno avviare già in queste settimane le trattative e anticipare così la concorrenza.

Tra i nomi che si libereranno a costo zero a fine anno, ce n'è uno già ben presente nel mirino di Comolli. Stando a quello che riporta Tuttosport la Juventus ha aperto i dialoghi per Marcos Senesi, che ha già annunciato alla dirigenza del Bournemouth l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. A dicembre era arrivata una chiamata dal Manchester United che però, essendo reduce dall'ennesimo cambio di guida tecnica, al momento sembra essere preso da altre questioni.

L'interesse della Juve è concreto e il club non vuole perdere tempo. Già la prossima settimana, infatti, dovrebbe andare in scena un summit tra le parti per capire costi e fattibilità dell’operazione. Senesi chiede un contratto di 4 anni e vuole sposare un progetto vincente, esattamente come quello che vuole portare avanti la compagine torinese. Possibile dunque che Spalletti possa allenare Senesi, dopo averlo sfiorato nel 2021 quando il difensore era stato individuato come erede di Koulibaly ma poi non arrivò a Napoli.